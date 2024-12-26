Актуальное интервью | Андрей Гаев 26.12.2024

Как защитить свои персональные данные в интернете? Во всём мире сейчас уделяется много внимания созданию безопасного онлайн-пространства, в том числе, для детей. Недавно в Австралии запретили детям до 16 пользоваться соцсетями. Подобные законы есть во Франции, Южной Корее. Прорабатывается ли этот вопрос в Беларуси - спросили у директора Национального центра защиты персональных данных Беларуси Андрея Гаева. - Тренд на публичность - Защита персональных данных - Стратегия цифрового развития Беларуси