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Актуальное интервью | Андрей Гаев
26.12.2024
Как защитить свои персональные данные в интернете? Во всём мире сейчас уделяется много внимания созданию безопасного онлайн-пространства, в том числе, для детей. Недавно в Австралии запретили детям до 16 пользоваться соцсетями. Подобные законы есть во Франции, Южной Корее. Прорабатывается ли этот вопрос в Беларуси - спросили у директора Национального центра защиты персональных данных Беларуси Андрея Гаева. - Тренд на публичность - Защита персональных данных - Стратегия цифрового развития Беларуси
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