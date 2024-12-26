Актуальное интервью | Андрей Кривошеев 26.12.2024

2024 год - очень удачный для города Минска! Об этом рассказал депутат Минского городского Совета Андрей Кривошеев. - На что в своей работе с горожанами ориентируются депутаты? - Экономика страны развивается, не смотря на санкционное давление? - Насколько быстро рассматриваются и решаются обращения граждан?