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Актуальное интервью | Андрей Кривошеев
26.12.2024
2024 год - очень удачный для города Минска! Об этом рассказал депутат Минского городского Совета Андрей Кривошеев. - На что в своей работе с горожанами ориентируются депутаты? - Экономика страны развивается, не смотря на санкционное давление? - Насколько быстро рассматриваются и решаются обращения граждан?
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