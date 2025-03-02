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Актуальное интервью | Дмитрий Морозов
02.03.2025
Актуальные тенденции и перспективы развития туристической отрасли в Беларуси. В новом выпуске "Актуального интервью" мы обсудили ключевые вопросы белорусского туризма с Дмитрием Морозовым, директором Национального агентства по туризму. - Какие направления становятся наиболее популярными среди туристов? - Как белорусский туризм реагирует на изменения в мире? - Какие меры предпринимаются для привлечения иностранных гостей? - Каковы планы по улучшению туристической инфраструктуры в стране?
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20 видео
Актуальное интервью | Дмитрий Морозов02.03.2025
Актуальное интервью | Сергей Серебряков02.03.2025
Актуальное интервью | Василий Прозоров02.03.2025
Актуальное интервью | Алексей Жалдыбин01.03.2025
Актуальное интервью | Роман Синиченко28.02.2025
Актуальное интервью | Руслан Панкратов28.02.2025
Актуальное интервью | Владимир Привалов28.02.2025
Актуальное интервью | Павел Ткач28.02.2025
Актуальное интервью | Кирилл Данилькевич28.02.2025
Актуальное интервью | Сергей Рачков27.02.2025
Актуальное интервью | Сергей Шлычков27.02.2025
Актуальное интервью | Андрей Кузнецов27.02.2025
Актуальное интервью | Дмитрий Демидов26.02.2025
Актуальное интервью | Сергей Лукашевич25.02.2025
Актуальное интервью | Сергей Хоменко25.02.2025
Актуальное интервью | Александр Тихонов25.02.2025
Актуальное интервью | Татьяна Астрейко24.02.2025
Актуальное интервью | Наталья Кураш23.02.2025
Актуальное интервью | Александр Яковчиц22.02.2025
Актуальное интервью | Эдикас Ягелавичюс21.02.2025
Актуальное интервью | Дмитрий Морозов
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