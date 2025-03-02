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Актуальное интервью | Дмитрий Морозов

02.03.2025

Актуальные тенденции и перспективы развития туристической отрасли в Беларуси. В новом выпуске "Актуального интервью" мы обсудили ключевые вопросы белорусского туризма с Дмитрием Морозовым, директором Национального агентства по туризму. - Какие направления становятся наиболее популярными среди туристов? - Как белорусский туризм реагирует на изменения в мире? - Какие меры предпринимаются для привлечения иностранных гостей? - Каковы планы по улучшению туристической инфраструктуры в стране?

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Актуальное интервью | Дмитрий Морозов

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