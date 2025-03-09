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Актуальное интервью | Екатерина Богданович
09.03.2025
Белорусская мебель: что изготавливают на предприятии "Ольса"? ОАО "Ольса" - предприятие, специализирующееся на производстве изделий на металлическом каркасе и электротоваров. О работе организации рассказала директор ОАО "Ольса" Екатерина Богданович. - Как проходит день женщины-руководителя промышленного предприятия? - Что выпускает "Ольса"? - В какие страны экспортируются товары?
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Актуальное интервью | Екатерина Богданович
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