Белорусское рапсовое масло набирает популярность на международном рынке, но внутри страны ему ещё предстоит завоевать сердца потребителей. Производство белорусского рапсового масла растёт. В 2024 году оно достигло 70 тысяч тонн, что на 10 тысяч больше, чем в 2021 году. Это говорит о стабильно растущем спросе на данный продукт. На мировом рынке рапсовое масло также занимает значительную долю с приростом экспорта на 13%. Основные производители рапса - ЕС, Канада и Китай, однако Беларусь входит в топ-5 поставщиков. О тонкостях производства рапсового масла и работе на внутреннем рынке Беларуси в "Актуальном интервью" рассказала замначальника управления - начальник отдела концерна "Белгоспищепром" Елена Белонович.

Актуальное интервью | Елена Белонович

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