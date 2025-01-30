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Актуальное интервью | Елена Моргунова
30.01.2025
Что означает получение знака качества для предприятий? О ключевых моментах знака качества, который недавно был присуждён 17 лауреатам в Беларуси, рассказала Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси. - Какие критерии были использованы для отбора лауреатов? - Как потребители могут влиять на выбор продукции? - Какие шаги могут предпринять предприятия, чтобы улучшить свои шансы в следующем конкурсе?
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