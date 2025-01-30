Актуальное интервью | Елена Моргунова 30.01.2025

Что означает получение знака качества для предприятий? О ключевых моментах знака качества, который недавно был присуждён 17 лауреатам в Беларуси, рассказала Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси. - Какие критерии были использованы для отбора лауреатов? - Как потребители могут влиять на выбор продукции? - Какие шаги могут предпринять предприятия, чтобы улучшить свои шансы в следующем конкурсе?