Актуальное интервью | Игорь Карпенко 05.02.2025

Укрепление электорального суверенитета | Совершенствование избирательной системы Карпенко: легитимность выборов определяется волеизъявлением народа! - Обмен мнениями и лучшими практиками электорального процесса - Международные наблюдатели подчеркнули открытость выборов в Беларуси - Великобритания ввела санкции против главы ЦИК Беларуси