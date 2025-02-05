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Актуальное интервью | Игорь Карпенко
05.02.2025
Укрепление электорального суверенитета | Совершенствование избирательной системы Карпенко: легитимность выборов определяется волеизъявлением народа! - Обмен мнениями и лучшими практиками электорального процесса - Международные наблюдатели подчеркнули открытость выборов в Беларуси - Великобритания ввела санкции против главы ЦИК Беларуси
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