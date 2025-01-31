Актуальное интервью | Ильяс Гусейнов 31.01.2025

Выборы в Беларуси прошли успешно, открыто, демократично, несмотря на разные выпады западного коллектива. Таким мнением в "Актуальном интервью" поделился Ильяс Гусейнов, начальник сектора в Департаменте анализа внутренней политики Центра социальных исследований Азербайджана. - Почему Запад не признаёт выборы в Беларуси? - Какие цели преследуют европейские чиновники? - Как санкции влияют на электоральный суверенитет?