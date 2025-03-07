Задача государства - создать условия для рождения детей! Ирина Костевич Председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси в проекте "Актуально интервью". - Рынок труда. Меняются ли тенденции в женских и мужских профессиях? - Сложно ли отстаивать свою точку зрения в Палате Представителей?

Актуальное интервью | Ирина Костевич

https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a039f4b6-9c7f-489c-9009-b17cba5a374f/conversions/6b6c6236-caed-4ea7-b328-64c4fa599502-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a039f4b6-9c7f-489c-9009-b17cba5a374f/conversions/6b6c6236-caed-4ea7-b328-64c4fa599502-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a039f4b6-9c7f-489c-9009-b17cba5a374f/conversions/6b6c6236-caed-4ea7-b328-64c4fa599502-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a039f4b6-9c7f-489c-9009-b17cba5a374f/conversions/6b6c6236-caed-4ea7-b328-64c4fa599502-xl-___webp_1920.webp 1920w news.by Задача государства - создать условия для рождения детей! Ирина Костевич Председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси в проекте "Актуально интервью". - Рынок труда. Меняются ли тенденции в женских и мужских профессиях? - Сложно ли отстаивать свою точку зрения в Палате Представителей?