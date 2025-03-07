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Актуальное интервью | Ирина Костевич

07.03.2025

Задача государства - создать условия для рождения детей! Ирина Костевич Председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси в проекте "Актуально интервью". - Рынок труда. Меняются ли тенденции в женских и мужских профессиях? - Сложно ли отстаивать свою точку зрения в Палате Представителей?

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Актуальное интервью | Ирина Костевич

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