Новое научное направление | Испытательная база МЧС | Система конструктивной противопожарной защиты Впервые в Беларуси! Учёная степень "Доктор технических наук" по специальности "Пожарная и промышленная безопасность". Смотрите так же: - Огнестойкость современных строительных материалов - Молодые ученые в области пожарной безопасности Подробности - в новом выпуске проекта "Актуальное интервью".

Актуальное интервью | Иван Полевода

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