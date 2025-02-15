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Актуальное интервью | Иван Полевода

15.02.2025

Новое научное направление | Испытательная база МЧС | Система конструктивной противопожарной защиты Впервые в Беларуси! Учёная степень "Доктор технических наук" по специальности "Пожарная и промышленная безопасность". Смотрите так же: - Огнестойкость современных строительных материалов - Молодые ученые в области пожарной безопасности Подробности - в новом выпуске проекта "Актуальное интервью".

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Актуальное интервью | Иван Полевода

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