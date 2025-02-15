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Актуальное интервью | Иван Полевода
15.02.2025
Новое научное направление | Испытательная база МЧС | Система конструктивной противопожарной защиты Впервые в Беларуси! Учёная степень "Доктор технических наук" по специальности "Пожарная и промышленная безопасность". Смотрите так же: - Огнестойкость современных строительных материалов - Молодые ученые в области пожарной безопасности Подробности - в новом выпуске проекта "Актуальное интервью".
Выпуски
20 видео
Актуальное интервью | Иван Полевода15.02.2025
Актуальное интервью | Виталий Вабищевич16.02.2025
Актуальное интервью | Оливер Кемпкенс16.02.2025
Актуальное интервью | Григорий Абрамович16.02.2025
Актуальное интервью | Сергей Кацко15.02.2025
Актуальное интервью | Динара Смольская14.02.2025
Актуальное интервью | Кирилл Коротеев14.02.2025
Актуальное интервью | Андрей Алешкин13.02.2025
Актуальное интервью | Виктор Гутько13.02.2025
Актуальное интервью | Алексей Чуканов13.02.2025
Актуальное интервью | Максим Рыженков12.02.2025
Актуальное интервью | Александр Белевич12.02.2025
Актуальное интервью | Анна Рябова11.02.2025
Актуальное интервью | Руслан Пархамович11.02.2025
Актуальное интервью | Алеся Абраменко09.02.2025
Актуальное интервью | Виктория Агафонова08.02.2025
Актуальное интервью | Денис Маркин05.02.2025
Актуальное интервью | Сергей Пац05.02.2025
Актуальное интервью | Игорь Карпенко05.02.2025
Актуальное интервью | Игорь Петришенко04.02.2025
Актуальное интервью | Иван Полевода
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