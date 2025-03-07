Белорусский союз женщин сегодня объединяет уже порядка 180 тысяч женщин. - Как выросла сила Союза белорусских женщин за последние годы и как возросли возможности женщин? - Какие акции Белорусского союза женщин вызывают больше эмоций? - Какие они белорусские женщины? Об этом и не только рассказала Наталья Кочанова Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси.

Актуальное интервью | Наталья Кочанова

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