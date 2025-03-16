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Актуальное интервью | Олег Рой
16.03.2025
Минск это город, который задает темпоритм литературе современной и классической. Об этом рассказал Олег Рой, писатель, сценарист, общественный деятель, блогер. - Какие первые впечатления от Минска и литературоцентричный ли это город? - Присутствие в зоне СВО, это больше гражданская позиция или это писательский интерес в том числе? - Почему Олег Рой вдруг стал детским писателем?
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Актуальное интервью | Олег Рой
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