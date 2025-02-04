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Актуальное интервью | Павел Утюпин
04.02.2025
Беларусь в ЕАЭС: на чем делается акцент? Павел Утюпин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане рассказал о результатах своей дипломатической деятельности и перспективах дальнейшего сотрудничества Беларуси и Казахстана. - Что является гарантией экономической безопасности Беларуси? - Как оценивается конкурентоспособность белорусской продукции? - Какой проект считается самым удавшимся за время миссии посла в Казахстане?
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