Актуальное интервью | Павел Утюпин 04.02.2025

Беларусь в ЕАЭС: на чем делается акцент? Павел Утюпин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане рассказал о результатах своей дипломатической деятельности и перспективах дальнейшего сотрудничества Беларуси и Казахстана. - Что является гарантией экономической безопасности Беларуси? - Как оценивается конкурентоспособность белорусской продукции? - Какой проект считается самым удавшимся за время миссии посла в Казахстане?