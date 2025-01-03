Актуальное интервью | Роман Самуль 03.01.2025

Выжить в Латвии практически нереально, если у вас нету своей квартиры. Об этом рассказал политический беженец из Латвии, блогер Роман Самуль. - Прожив в Беларуси три года, получив вид на жительство, как можно оценить страну? - Что можно сказать людям, которые слепят верят в "прекрасный" Евросоюз? - Как жители Латвии настроены по отношению к Беларуси и России?