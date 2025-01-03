3.35 RUB
3.47 USD
3.62 EUR
Актуальное интервью | Роман Самуль
03.01.2025
Выжить в Латвии практически нереально, если у вас нету своей квартиры. Об этом рассказал политический беженец из Латвии, блогер Роман Самуль. - Прожив в Беларуси три года, получив вид на жительство, как можно оценить страну? - Что можно сказать людям, которые слепят верят в "прекрасный" Евросоюз? - Как жители Латвии настроены по отношению к Беларуси и России?
Выпуски
20 видео
Актуальное интервью | Роман Самуль03.01.2025
Актуальное интервью | Главный Дед Мороз Беларуси | Владимир Радивилов03.01.2025
Актуальное интервью | Ольга Шпилевская01.01.2025
Актуальное интервью | Александр Егоров01.01.2025
Актуальное интервью | Роман Головченко31.12.2024
Актуальное интервью | Наталья Павлюченко31.12.2024
Актуальное интервью | Вадим Елфимов30.12.2024
Актуальное интервью | Юрий Золотарев30.12.2024
Актуальное интервью | Юрий Воскресенский29.12.2024
Актуальное интервью | Александр Маркевич27.12.2024
Актуальное интервью | Андрей Гаев26.12.2024
Актуальное интервью | Андрей Кривошеев26.12.2024
Актуальное интервью | Олег Рыженков25.12.2024
Актуальное интервью | Тимур Жаксылыков23.12.2024
Актуальное интервью | Татьяна Лугина23.12.2024
Актуальное интервью | Дмитрий Матусевич23.12.2024
Актуальное интервью | Иван Эйсмонт22.12.2024
Актуальное интервью | Валентин Татарицкий22.12.2024
Актуальное интервью | Олег Дьяченко21.12.2024
Актуальное интервью | Кшиштоф Толвински19.12.2024