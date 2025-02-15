Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Вопрос номер одинСкажинемолчиРазговор у ПрезидентаАктуальное интервьюИнтервью Президента Республики БеларусьВеремейчик: откровения боевика

Актуальное интервью | Сергей Кацко

15.02.2025

Помощь при трудоустройстве на селе | Кадровая политика | Подъемные Белорусам, готовым переселиться в сельскую местность для трудоустройства, окажут помощь! О востребованных на селе профессиях, и в целом, кадровой политике мы поговорили с Сергеем Кацко - начальником управления Министерства труда и соцзащиты Беларуси. - Обязанности безработных на новом месте - Выплаты для тех, кто переезжает работать на село - Кадры для села: безработным выплачивают подъемные в размере 9 БПМ

Выпуски

20 видео

Актуальное интервью | Сергей Кацко

Похожие программы