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Актуальное интервью | Сергей Кацко
15.02.2025
Помощь при трудоустройстве на селе | Кадровая политика | Подъемные Белорусам, готовым переселиться в сельскую местность для трудоустройства, окажут помощь! О востребованных на селе профессиях, и в целом, кадровой политике мы поговорили с Сергеем Кацко - начальником управления Министерства труда и соцзащиты Беларуси. - Обязанности безработных на новом месте - Выплаты для тех, кто переезжает работать на село - Кадры для села: безработным выплачивают подъемные в размере 9 БПМ
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