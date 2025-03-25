Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Вопрос номер одинСкажинемолчиРазговор у ПрезидентаАктуальное интервьюИнтервью Президента Республики БеларусьВеремейчик: откровения боевика

Актуальное интервью | Сергей Медзвецкас

25.03.2025

Островец — город, который преобразился благодаря Белорусской АЭС, став настоящим атомградом с развитой инфраструктурой и высоким уровнем жизни. — Как строительство атомной станции изменило регион? — Какие перспективы открываются для жителей? — И как удаётся балансировать развитие города и сельской местности? Об этом в "Актуальном интервью" рассказал председатель Островецкого райисполкома Сергей Медзвецкас. Что делает Островец привлекательным для жизни и работы — смотрите прямо сейчас!

Выпуски

20 видео

Актуальное интервью | Сергей Медзвецкас

Похожие программы