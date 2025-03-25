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Актуальное интервью | Сергей Медзвецкас
25.03.2025
Островец — город, который преобразился благодаря Белорусской АЭС, став настоящим атомградом с развитой инфраструктурой и высоким уровнем жизни. — Как строительство атомной станции изменило регион? — Какие перспективы открываются для жителей? — И как удаётся балансировать развитие города и сельской местности? Об этом в "Актуальном интервью" рассказал председатель Островецкого райисполкома Сергей Медзвецкас. Что делает Островец привлекательным для жизни и работы — смотрите прямо сейчас!
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Актуальное интервью | Сергей Медзвецкас
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