Островец — город, который преобразился благодаря Белорусской АЭС, став настоящим атомградом с развитой инфраструктурой и высоким уровнем жизни. — Как строительство атомной станции изменило регион? — Какие перспективы открываются для жителей? — И как удаётся балансировать развитие города и сельской местности? Об этом в "Актуальном интервью" рассказал председатель Островецкого райисполкома Сергей Медзвецкас. Что делает Островец привлекательным для жизни и работы — смотрите прямо сейчас!

Актуальное интервью | Сергей Медзвецкас

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