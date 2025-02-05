Актуальное интервью | Сергей Пац 05.02.2025

Развитие Оршанского района: от стратегий к реалиям. Как изменилась Орша после подписания Президентом Указа о развитии Оршанского района? Об этом рассказал Сергей Пац, первый заместитель председателя Оршанского райисполкома. - Ведется ли работа над совершенствованием социальной политики в городе? - Есть ли дальнейшая стратегия развития города и всего района?