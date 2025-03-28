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Актуальное интервью | Сергей Тележинский
28.03.2025
Белорусская продукция пользуется популярностью в Новосибирске. Особенно востребованы продукты питания: молочные изделия, сыры, колбасы и кондитерские изделия. Белорусская техника, включая трактора, комбайны и трамваи, также активно используется в регионе. Магазины с белорусской продукцией растут в числе, и в будущем планируется открытие новых точек. Важную роль играет и промышленная кооперация. О развитии сотрудничества Беларуси и Новосибирска в "Актуальном интервью" рассказал советник Посольства Беларуси в России в Новосибирске Сергей Тележинский.
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Актуальное интервью | Игорь Мороз19.03.2025
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Актуальное интервью | Сергей Тележинский
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