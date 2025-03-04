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Актуальное интервью | Цены, ассортимент и качество: что контролирует МАРТ на потребительском рынке?

04.03.2025

Мониторинг ситуации на потребительском рынке ведет Министерство антимонопольного регулирования и торговли. В поле зрения находятся как цены, так и ассортимент, и качество товаров на полках магазинов. - Какой продукции уделяется особое внимание? - Сколько овощей осталось до нового урожая в стабфондах? - Какую формулу справедливой цены видит ведомство?

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Актуальное интервью | Цены, ассортимент и качество: что контролирует МАРТ на потребительском рынке?

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