Цифровизация лесной отрасли дает возможности для экспорта продукции. - Система ЕГАИС обеспечивает полный учет и контроль древесины. - Лесной фонд Беларуси составляет почти 9,7 млн га. - Полный контроль заготовленной древесины и ее маршрута. Об этом и не только рассказал замминистра лесного хозяйства Беларуси Владимир Креч.

Актуальное интервью | Владимир Креч

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