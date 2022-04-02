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Интервью Президента Беларуси А.Г. Лукашенко информагентству "Синьхуа" и медиакорпорации Китая. Телеверсия 27.02.2023