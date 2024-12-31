Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании 31.12.2024

Гости программы - три пары ведущих Белтелерадиокомпании - Сергей Гусаченко и Ольга Макей, Нина Можейко и Максим Угляница, Лидия Заблоцкая и Антон Малюта. В специальном новогоднем выпуске мы обсудим их служебные романы! Узнаем, в какой момент "заискрило" между Сергеем Гусаченко и Ольгой Макей. Выясним, какой тренд для представителей СМИ заложил подаренный Президентом мешок картошки в день свадьбы наших гостей, а ещё спросим, чему молодых родителей учит их сын Тимофей. Ещё одна семейная чета - Нина Можейко и Максим Угляница откровенно расскажут, как развивался их роман, признаются, кто кому писал письма, какую роль в их истории сыграл новогодний корпоратив, многое ли значит пресловутый штамп в паспорте, и на ком они оттачивают родительский талант. Завершат марафон служебных романов наши молодожены - культурный обозреватель Лидия Заблоцкая и экономический обозреватель Антон Малюта. Угадайте с одного раза, кто в семье казначей, а кто - транжира? Новоиспеченные молодожены откроют секрет, как быстро решить жилищный вопрос, а также акапельно исполнят свою песню-талисман.