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Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании
31.12.2024
Гости программы - три пары ведущих Белтелерадиокомпании - Сергей Гусаченко и Ольга Макей, Нина Можейко и Максим Угляница, Лидия Заблоцкая и Антон Малюта. В специальном новогоднем выпуске мы обсудим их служебные романы! Узнаем, в какой момент "заискрило" между Сергеем Гусаченко и Ольгой Макей. Выясним, какой тренд для представителей СМИ заложил подаренный Президентом мешок картошки в день свадьбы наших гостей, а ещё спросим, чему молодых родителей учит их сын Тимофей. Ещё одна семейная чета - Нина Можейко и Максим Угляница откровенно расскажут, как развивался их роман, признаются, кто кому писал письма, какую роль в их истории сыграл новогодний корпоратив, многое ли значит пресловутый штамп в паспорте, и на ком они оттачивают родительский талант. Завершат марафон служебных романов наши молодожены - культурный обозреватель Лидия Заблоцкая и экономический обозреватель Антон Малюта. Угадайте с одного раза, кто в семье казначей, а кто - транжира? Новоиспеченные молодожены откроют секрет, как быстро решить жилищный вопрос, а также акапельно исполнят свою песню-талисман.
Выпуски
20 видео
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Абрамович29.11.2024
Скажинемолчи | Ирина Малеваная28.11.2024
Скажинемолчи | Анна Басова и Елизавета Хмель27.11.2024
Скажинемолчи | Юлия Абухович26.11.2024