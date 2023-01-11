Скажинемолчи | Вадим Боровик

Гость программы - политический аналитик, юрист, бизнесмен Вадим БОРОВИК.2023-ий в Беларуси объявлен Годом мира и созидания. Узнаем у Вадима Александровича, что должны сделать белорусы для сохранения мира.Президент 7 января заявил: "Настало время властям и обществу сделать шаг навстречу людям, которые ошиблись и уехали из Беларуси". Обсудим, как это заявление восприняли за рубежом и как его услышал наш гость.Как быть с теми, кто призывает к санкциям и к расправе над белорусами, не поддерживающими беглых мятежников?Поговорим о начавшемся суде по делу в отношении работников тутбая. Правомерны ли вскрики в медиаресурсах "беглых" о нарушении свободы слова? Польша создает новую пехотную дивизию на востоке страны. Какую угрозу это несёт для Беларуси?