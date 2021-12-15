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Директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский в проекте "Успеть до полуночи"

15.12.2021

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Директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский в проекте "Успеть до полуночи"

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