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Успеть до полуночи | Геннадий Свидерский
13.09.2022
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Успеть до полуночи | Геннадий Свидерский13.09.2022
Успеть до полуночи | Мария Захарова19.12.2023
Успеть до полуночи | Ральф Боссхард и Ги Меттан31.10.2023
Успеть до полуночи | Петр Петровский17.10.2023
Успеть до полуночи | Николай Бузин05.09.2023
Успеть до полуночи | Анастасия Мирончик-Иванова18.07.2023
Успеть до полуночи | Владимир Соловьев20.06.2023
Успеть до полуночи | Игорь Завалей16.05.2023
Успеть до полуночи | Ирина Старовойтова18.04.2023
Успеть до полуночи | Фредерик Шава28.03.2023
Успеть до полуночи | Вадим Гигин21.03.2023
Успеть до полуночи | Андрей Савиных07.03.2023
Успеть до полуночи | Вадим Синявский21.02.2023
Успеть до полуночи | Дмитрий Басков07.02.2023
Успеть до полуночи | Радий Хабиров24.01.2023
Успеть до полуночи | Ирина Варфоломеева27.12.2022
Успеть до полуночи | Александра Никифорова13.12.2022
Успеть до полуночи | Ове Шаттауэр22.11.2022
Успеть до полуночи | Никита Рачиловский08.11.2022
Успеть до полуночи | Александр Лукьянов25.10.2022
Успеть до полуночи | Андрей Кривошеев04.10.2022
Успеть до полуночи | Геннадий Свидерский
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Вопрос импортозамещения как никогда актуален в последнее время - особенно в условиях санкционного давления.
Автоконцерн Geely не просто справляется с задачей импортозамещения, но и выполняет экспортные задачи - в перспективе новые рынки сбыта.
Почему Geely сегодня - автомобиль номер один в Беларуси?
Какие модельные новинки ждать?
А также, отчего зависит политика ценообразования?
Об этом расскажет директор концерна "БЕЛДЖИ" Геннадий Свидерский в проекте "Успеть до полуночи".