Успеть до полуночи | Геннадий Свидерский

Вопрос импортозамещения как никогда актуален в последнее время - особенно в условиях санкционного давления.

Автоконцерн Geely не просто справляется с задачей импортозамещения, но и выполняет экспортные задачи - в перспективе новые рынки сбыта.

Почему Geely сегодня - автомобиль номер один в Беларуси?

Какие модельные новинки ждать?

А также, отчего зависит политика ценообразования?