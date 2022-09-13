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Успеть до полуночи | Геннадий Свидерский

13.09.2022

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Успеть до полуночи | Геннадий Свидерский

Вопрос импортозамещения как никогда актуален в последнее время - особенно в условиях санкционного давления.

Автоконцерн Geely не просто справляется с задачей импортозамещения, но и выполняет экспортные задачи - в перспективе новые рынки сбыта.

  • Почему Geely сегодня - автомобиль номер один в Беларуси?

  • Какие модельные новинки ждать?

  • А также, отчего зависит политика ценообразования?

Об этом расскажет директор концерна "БЕЛДЖИ" Геннадий Свидерский в проекте "Успеть до полуночи".

Успеть до полуночи

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