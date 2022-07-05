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Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в проекте "Успеть до полуночи"

05.07.2022

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Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в проекте "Успеть до полуночи"

Беларусь и Башкортостан расширяют горизонты сотрудничества! На кону планка товарооборота в миллиард долларов, и наращивание объемов поставок белорусской техники, товаров и даже углубление научного сотрудничества!

Подробности в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказал Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Успеть до полуночи

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