Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в проекте "Успеть до полуночи"

Беларусь и Башкортостан расширяют горизонты сотрудничества! На кону планка товарооборота в миллиард долларов, и наращивание объемов поставок белорусской техники, товаров и даже углубление научного сотрудничества!



Подробности в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказал Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

