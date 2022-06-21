Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в проекте "Успеть до полуночи"

Беларусь - главный внешнеторговый партнер Санкт-Петербурга в СНГ. Доля импорта из нашей страны превышает 60 %. И это только начало, поскольку Петербург заинтересован абсолютно во всех сегментах белорусского производства. И это далеко не только белорусская техника и фармацевтика, но и продукты питания. Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на полях юбилейного Петербургского экономического форума.