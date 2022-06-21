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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в проекте "Успеть до полуночи"

21.06.2022

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в проекте "Успеть до полуночи"

Беларусь - главный внешнеторговый партнер Санкт-Петербурга в СНГ. Доля импорта из нашей страны превышает 60 %. И это только начало, поскольку Петербург заинтересован абсолютно во всех сегментах белорусского производства. И это далеко не только белорусская техника и фармацевтика, но и продукты питания. Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на полях юбилейного Петербургского экономического форума.

О решении коммунальных задач Петербурга с помощью белорусской техники, о перспективах совместного производства и проведении транспортной реформы в тесном сотрудничестве с Минском - смотрите в эксклюзивном интервью губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в авторском проекте Марии Петрашко "Успеть до полуночи".

Успеть до полуночи

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