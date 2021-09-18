Мисс Беларусь Дарья Гончаревич в проекте "Успеть до полуночи"

Мисс Беларусь — не просто статус, но и большая ответственность. О том, как изменилась жизнь главной красавицы страны после победы. Чему научилась девушка за месяц подготовки и эксклюзивные детали конкурса —в интервью с Дарьей Гончаревич.



Об атмосфере в кулуарах конкурса красоты, фейках и информационном шуме вокруг первой красавицы Беларуси. А также о политике, патриотизме и эксклюзив — что готовит Дарья Гончаревич на конкурс Мисс Мира в Пуэрто-Рико? Смотрите в авторском проекте Марии Петрашко "Успеть до полуночи".

