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Мисс Беларусь Дарья Гончаревич в проекте "Успеть до полуночи"

18.09.2021

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21 видео

Мисс Беларусь Дарья Гончаревич в проекте "Успеть до полуночи"

Мисс Беларусь — не просто статус, но и большая ответственность. О том, как изменилась жизнь главной красавицы страны после победы. Чему научилась девушка за месяц подготовки и эксклюзивные детали конкурса —в интервью с Дарьей Гончаревич.

Об атмосфере в кулуарах конкурса красоты, фейках и информационном шуме вокруг первой красавицы Беларуси. А также о политике, патриотизме и эксклюзив — что готовит Дарья Гончаревич на конкурс Мисс Мира в Пуэрто-Рико? Смотрите в авторском проекте Марии Петрашко "Успеть до полуночи".

Успеть до полуночи

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