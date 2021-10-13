RU
BY
ENG

3.37 RUB

3.46 USD

3.57 EUR

Поиск
НовостиПрограмма ТВТелешоуВидеогалерея
Онлайн-вещание

Минск

Логотип
PROигрыРемаркаЯ знаю . 2 сезонЯ знаю . 3 сезонЯ знаю. 4 сезонЯ знаю. 5 сезонЯ знаю. 6 сезонОбсудим с Марией ПетрашкоЗасекреченная войнаТрудовой фронтКрылья ПобедыФильмыСлавянский базар 2023Успеть до полуночи

Начальник главного управления идеологической работы по делам молодежи Мингорисполкома Ольга Чемоданова в проекте "Успеть до полуночи"

13.10.2021

Выпуски

21 видео

Начальник главного управления идеологической работы по делам молодежи Мингорисполкома Ольга Чемоданова в проекте "Успеть до полуночи"

Соблюдение мер безопасности - в первую очередь личная ответственность каждого гражданина Беларуси. И даже уверенность в собственном здоровье не причина игнорировать рекомендации Минздрава. Именно на гражданскую ответственность в вопросе сохранения здоровья обратила внимание начальник главного управления идеологической работы по делам молодежи Мингорисполкома Ольга Чемоданова.

О новых аспектах идеологии столицы, о деятельности деструктивных телеграм-каналов, а также фейках вокруг назначения Ольги Чемодановой на новую должность.

Успеть до полуночи

Похожие программы