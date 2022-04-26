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Начальник управления информации и цифровой дипломатии, пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз в проекте "Успеть до полуночи"

26.04.2022

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21 видео

Начальник управления информации и цифровой дипломатии, пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз в проекте "Успеть до полуночи"

  • Поговорим о том, как спасали Белорусских дальнобойщиков из Украины?

  • Как развивается белорусская многовекторность?

  • Разоблачим фейки австрийкой прессы

  • Вся правда о "слитом" письме Владимира Макея европейским коллегам

Успеть до полуночи

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