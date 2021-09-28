Правозащитник, доктор юридических наук Парижского университета Сорбонна Станисловас Томас в проекте "Успеть до полуночи"

Санкции, международное давление и поддержка беглой оппозиции - все это не просто развлечение для литовского правительства, а часть бизнес-плана, цель которого - приватизация белорусских предприятий и даже атомной электростанции. О таких деструктивных планах литовских политиков рассказал правозащитник, доктор юридических наук Парижского университета Сорбонна Станисловас Томас. По его словам, такие намерения особенно актуальны, когда уровень безработицы в самой Литве превысил 12 %, а также на фоне регулярных акций протеста в Вильнюсе и падения ВВП Литвы.

О выгоде санкций, а также о ситуации с мигрантами на границе и разладе в Европейском союзе. Интригующие детали от европейского правозащитника в авторском проекте Марии Петрашко "Успеть до полуночи".

