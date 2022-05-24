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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в проекте "Успеть до полуночи"

24.05.2022

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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в проекте "Успеть до полуночи"

Несмотря на экономическое давление, Беларусь остаётся привлекательной для иностранных инвестиций, что подтверждает стремительное развитие белорусской экономики вопреки всем фейкам о якобы изоляции нашей страны.

Прямые иностранные инвестиции в Беларуси стали рекордными за последние 9 лет. Об этом сообщил премьер-министр Роман Головченко.

  • Что будет со ставками по кредитам?

  • В какой валюте хранит свои сбережения премьер-министр?

  • Как государство поддержит бизнес?

Успеть до полуночи

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