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Успеть до полуночи | Андрей Кривошеев
04.10.2022
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Успеть до полуночи | Андрей Кривошеев04.10.2022
Успеть до полуночи | Мария Захарова19.12.2023
Успеть до полуночи | Ральф Боссхард и Ги Меттан31.10.2023
Успеть до полуночи | Петр Петровский17.10.2023
Успеть до полуночи | Николай Бузин05.09.2023
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Успеть до полуночи | Владимир Соловьев20.06.2023
Успеть до полуночи | Игорь Завалей16.05.2023
Успеть до полуночи | Ирина Старовойтова18.04.2023
Успеть до полуночи | Фредерик Шава28.03.2023
Успеть до полуночи | Вадим Гигин21.03.2023
Успеть до полуночи | Андрей Савиных07.03.2023
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Успеть до полуночи | Ирина Варфоломеева27.12.2022
Успеть до полуночи | Александра Никифорова13.12.2022
Успеть до полуночи | Ове Шаттауэр22.11.2022
Успеть до полуночи | Никита Рачиловский08.11.2022
Успеть до полуночи | Александр Лукьянов25.10.2022
Успеть до полуночи | Андрей Кривошеев
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В угоду интересам западных политиков повсеместно отвергаются базовые принципы журналистики. Первыми на себе это ощутили белорусские журналисты ещё в 2020 году, когда каждый корреспондент, который говорил ПРАВДУ о происходящем, подвергался травле.
Ещё тогда Белорусский союз журналистов обратился к спецпредставителю ОБСЕ по свободе слова за защитой журналистов. Прошло два года, но СТАЛО ТОЛЬКО ХУЖЕ. Теперь агрессия в соцсетях направлена практически на всех журналистов из стран СНГ.
- Почему Беларусь самая безопасная страна для СМИ?
- Как государство помогает реабилитироваться ошибившимся в 2020 году?
- Зачем Беларуси и России союзный медиахолдинг, и сможем ли мы создать собственные социальные сети?
- Чего ждать от предстоящего фестиваля "Евразия.DOC"?
Об этом и не только расскажет Гендиректор "Минск-Новости", председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.