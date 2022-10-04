Успеть до полуночи | Андрей Кривошеев

В угоду интересам западных политиков повсеместно отвергаются базовые принципы журналистики. Первыми на себе это ощутили белорусские журналисты ещё в 2020 году, когда каждый корреспондент, который говорил ПРАВДУ о происходящем, подвергался травле.



Ещё тогда Белорусский союз журналистов обратился к спецпредставителю ОБСЕ по свободе слова за защитой журналистов. Прошло два года, но СТАЛО ТОЛЬКО ХУЖЕ. Теперь агрессия в соцсетях направлена практически на всех журналистов из стран СНГ.

