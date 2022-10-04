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Успеть до полуночи | Андрей Кривошеев

04.10.2022

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Успеть до полуночи | Андрей Кривошеев

В угоду интересам западных политиков повсеместно отвергаются базовые принципы журналистики. Первыми на себе это ощутили белорусские журналисты ещё в 2020 году, когда каждый корреспондент, который говорил ПРАВДУ о происходящем, подвергался травле.

Ещё тогда Белорусский союз журналистов обратился к спецпредставителю ОБСЕ по свободе слова за защитой журналистов. Прошло два года, но СТАЛО ТОЛЬКО ХУЖЕ. Теперь агрессия в соцсетях направлена практически на всех журналистов из стран СНГ.

  • Почему Беларусь самая безопасная страна для СМИ?
  • Как государство помогает реабилитироваться ошибившимся в 2020 году?
  • Зачем Беларуси и России союзный медиахолдинг, и сможем ли мы создать собственные социальные сети?
  • Чего ждать от предстоящего фестиваля "Евразия.DOC"?

Об этом и не только расскажет Гендиректор "Минск-Новости", председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.

Успеть до полуночи

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