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Вопрос номер один | Беларусь обеспечивает себя своими овощами!

10.09.2022

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Вопрос номер один | Беларусь обеспечивает себя своими овощами!

Впрошлом году мысобрали более 200 тысяч тон моркови, за100 тысяч тонн капусты, почти 65тысяч свёклы иоколо 30тысяч тонн лука. Вэтом году аграрии иучёные ожидают, что будет неменьше.

  • Как готовы повышать урожайность иработать над отечественными сортами?
  • Овощи под маркой «Выращено вБеларуси»
  • Сколько времени нужно для создания нового сорта?

Все ответы смотрите вновом выпуске проекта «Вопрос номер один»

Вопрос номер один

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