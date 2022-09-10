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Вопрос номер один | Беларусь обеспечивает себя своими овощами!
10.09.2022
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Вопрос номер один | Беларусь обеспечивает себя своими овощами!10.09.2022
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Вопрос номер один | Беларусь обеспечивает себя своими овощами!
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Впрошлом году мысобрали более 200 тысяч тон моркови, за100 тысяч тонн капусты, почти 65тысяч свёклы иоколо 30тысяч тонн лука. Вэтом году аграрии иучёные ожидают, что будет неменьше.
- Как готовы повышать урожайность иработать над отечественными сортами?
- Овощи под маркой «Выращено вБеларуси»
- Сколько времени нужно для создания нового сорта?
Все ответы смотрите вновом выпуске проекта «Вопрос номер один»