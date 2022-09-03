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Вопрос номер один | Белорусские арбузы на экспорты - выдумка или реальность?

03.09.2022

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Вопрос номер один | Белорусские арбузы на экспорты - выдумка или реальность?

Арбузу белорусской селекции быть, как и экспорту этой большой ягоды.

  • Как возникла идея в Беларуси выращивать арбузы?

  • В каких областях урожайность больше?

  • Как в свое время подбирали семена по запросу Президента... и для Президента!

Об этом и многом другом в новом выпуске проекта "Вопрос номер один"!

Вопрос номер один

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