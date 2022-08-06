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Вопрос номер один | Дисциплина и технологии, хозяйский подход ко всему и работа на земле с душой!

06.08.2022

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21 видео

Вопрос номер один | Дисциплина и технологии, хозяйский подход ко всему и работа на земле с душой!

  • Главные тезисы от Президента по жатве и новым подходам к развитию сельского хозяйства.

  • Люди, которые растят для нас хлеб!

  • От работы которых зависит не только вес общего каравая, но и качество кормов. А значит и вкус белорусских продуктов!

  • Аграрная неделя Главы государства через призму работы на местах.

Все это журналисты АТН собрали в специальный репортаж проекта "Вопрос номер один".

Вопрос номер один

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