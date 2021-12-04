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Вопрос номер один | Экономика-2022

04.12.2021

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Вопрос номер один | Экономика-2022

Подводя итоги развития экономики по году, уже сверстали и планы на следующий, где рост ВВП - 2,9 %, инфляция - не более 6 % и заметно вырастут зарплаты у бюджетников. За счет чего будет обеспечен рост экономики, откуда и сколько ждать инвестиций? А также внешнее давление и новые штаммы коронавируса. Сколько планируем заработать и сколько нужно будет потратить из госказны? Топовые проекты 2022 года и экспортные рынки. Увеличиваем поставки в Россию, Китай и на Африканский континент, выстраиваем новые условия для работы ИП и микроорганизаций.

Сегодня "Вопрос номер один" для заместителя главы Администрации Президента Дмитрия Крутого.

Вопрос номер один

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