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Глава Госвоенпрома Дмитрий Пантус о том, какое вооружение разрабатывается для белорусской армии - в проекте "Вопрос номер один"

14.05.2022

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Глава Госвоенпрома Дмитрий Пантус о том, какое вооружение разрабатывается для белорусской армии - в проекте "Вопрос номер один"

Учитывая ситуацию в мире, нашему военпрому необходимо ориентироваться на мобильность. Такую задачу поставил глава государства на совещании по гособоронзаказу. Чем дышит белорусская "военка"? Способен ли Государственный военно-промышленный комитет создавать настоящих защитников Отечества?