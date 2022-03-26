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Вопрос номер один | Продовольственная безопасность

26.03.2022

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Вопрос номер один | Продовольственная безопасность

Будем ли мы с хлебом? Стали лисанкциипроблемой для нынешней посевной кампании? За счет каких резервоваграрииобещают нарастить экспорт? Когда и какотстроят логистику для поставок в Китай? И есть ли продуктовые запасы на кухнеу министра сельского хозяйства и продовольствия? Всем оппонентам и просто скептикам ответитглава Минсельхозпрода Игорь Брыло.

Вопрос номер один

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