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Вопрос номер один | Итоги семинара-совещания с Лукашенко | Tребования Президента к местной власти

11.06.2022

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21 видео

Вопрос номер один | Итоги семинара-совещания с Лукашенко | Tребования Президента к местной власти

Наше время вынуждает управленцем выходить из зоны комфорта и работать с населением. Если не перестроимся, не укрепимся — нас просто сомнут в геополитических разборках.

— Как не проиграть битву за людей?

— Как работать эффективно и слышать каждого?

— На ком лежит ответственность за решение вопросов граждан?

Вопрос номер один

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