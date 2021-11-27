Вопрос номер один | Изменения в Конституцию РБ

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27.11.2021
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Недавно Президент Беларуси провел масштабное совещание с Конституционной комиссией и рабочей группой, а журналисты Белтелерадиокомпании разберут все детали с участниками этой встречи - теми, кто непосредственно работает над проектом главного документа страны.
Новая Конституция или совершенствуем прежнюю? Что в фундаменте, сохранится ли преемственность? Что появится принципиально нового? Обновление Конституции - вызов не только для экспертов и власти, но и для всех белорусов. Каким будет Основной закон страны?
Об этом проект Агентства теленовостей "Вопрос номер один".