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Вопрос номер один | Изменения в Конституцию РБ

27.11.2021

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Вопрос номер один | Изменения в Конституцию РБ

Недавно Президент Беларуси провел масштабное совещание с Конституционной комиссией и рабочей группой, а журналисты Белтелерадиокомпании разберут все детали с участниками этой встречи - теми, кто непосредственно работает над проектом главного документа страны.

Новая Конституция или совершенствуем прежнюю? Что в фундаменте, сохранится ли преемственность? Что появится принципиально нового? Обновление Конституции - вызов не только для экспертов и власти, но и для всех белорусов. Каким будет Основной закон страны?

Об этом проект Агентства теленовостей "Вопрос номер один".

Вопрос номер один

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