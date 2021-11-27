Вопрос номер один | Изменения в Конституцию РБ

Недавно Президент Беларуси провел масштабное совещание с Конституционной комиссией и рабочей группой, а журналисты Белтелерадиокомпании разберут все детали с участниками этой встречи - теми, кто непосредственно работает над проектом главного документа страны.



Новая Конституция или совершенствуем прежнюю? Что в фундаменте, сохранится ли преемственность? Что появится принципиально нового? Обновление Конституции - вызов не только для экспертов и власти, но и для всех белорусов. Каким будет Основной закон страны?



Об этом проект Агентства теленовостей "Вопрос номер один".

