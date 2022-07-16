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Вопрос номер один | Какие тренды в военном образовании и над чем работает IT-рота

16.07.2022

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21 видео

Вопрос номер один | Какие тренды в военном образовании и над чем работает IT-рота

Военная профессия востребована в Беларуси - набор на все специальности одинаково котируется!

В Военной академии Беларуси в понедельник начнётся вступительная кампания.

Спрос на все специальности внушительный. В этом году Академия увеличивает набор на специальности, куда могут поступать девушки.

  • Какие сейчас тренды в военном образовании?

  • Жизнь и быт курсантов.

  • Над чем в данный момент работает IT-рота?

Об этом и не только в программе "Вопрос номер 1" расскажет начальник Военной академии - Геннадий Лепешко.

Вопрос номер один

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