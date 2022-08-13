RU
BY
ENG

3.44 RUB

3.41 USD

3.56 EUR

Поиск
НовостиПрограмма ТВТелешоуВидеогалерея
Онлайн-вещание

Минск

Логотип
Вопрос номер одинСкажинемолчиРазговор у ПрезидентаАктуальное интервьюИнтервью Президента Республики БеларусьВеремейчик: откровения боевика

Вопрос номер один | Какой будет белорусская экономика после глобальной встряски?

13.08.2022

Выпуски

21 видео

Вопрос номер один | Какой будет белорусская экономика после глобальной встряски?

  • Как должна сработать экономика нашей страны, чтобы не упасть ниже уровня прошлого года?

  • На работу каких отраслей или отдельных компаний уделяется особое внимание?

  • Как обстоят дела с внешнеэкономической деятельностью?

  • Получат ли финансовую поддержку импортозамещающие предприятия?

Про белорусскую модель антисанкционного развития расскажет премьер-министр Роман Головченко в проекте "Вопрос номер один".

Вопрос номер один

Похожие программы