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Вопрос номер один | Кому нужно утопить Беларусь в конфликте

05.03.2022

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Вопрос номер один | Кому нужно утопить Беларусь в конфликте

Сейчас Запад всеми силами пытается втянуть в конфликт Беларусь. Но Президент сегодня еще раз подчеркнул: наша армия не принимала участия в спецоперации и не планирует! Если белорусы и будут воевать, то только на своей территории! Главная задача - защитить свою землю, свое государство, чем и занимаются люди в погонах, охраняя белорусские рубежи.

Нас давят санкциями, обрушивают психологические атаки, делят на своих и чужих. И самое главное сейчас - отделять зерна от плевел. Кому нужно утопить Беларусь в конфликте? Кому выгодно затягивание переговорного процесса?

Вопрос номер один

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