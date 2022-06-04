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Вопрос номер один | Конфессии в Беларуси | Открытые храмы во время ковид | 1030-летие православия

04.06.2022

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21 видео

Вопрос номер один | Конфессии в Беларуси | Открытые храмы во время ковид | 1030-летие православия

В разгар XIII Республиканского фестиваля национальных культур поговорим о главном с тем, кто курирует сферу на государственном уровне. Почему в Беларуси никогда не будет места дискриминации по любому признаку, расскажет подробно уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак в программе "Вопрос номер один". Об уникальности белорусской модели и принципах толерантности, масштабах команды, которая строит мосты между народами и конфессиями. А также о том, как верующие отметят 1030-летие православия на белорусских землях?

Вопрос номер один

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