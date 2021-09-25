Вопрос номер один | Александр Червяков

Об экономике сегодня и завтра, развитии промышленного производства и социальных гарантиях. Как будут меняться зарплаты в следующем году и кто может рассчитывать на самую весомую прибавку? А также экспорт, инвестиции и крупные проекты для перезагрузки регионов. И, конечно, строительная отрасль. Подтянем ли темпы к концу года? Об этом и не только министр экономики Александр Червяков в проекте "Вопрос номер один" 25 сентября в 19:00 на телеканале "Беларусь 1".