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Вопрос номер один | Александр Червяков

25.09.2021

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Вопрос номер один | Александр Червяков

Об экономике сегодня и завтра, развитии промышленного производства и социальных гарантиях. Как будут меняться зарплаты в следующем году и кто может рассчитывать на самую весомую прибавку? А также экспорт, инвестиции и крупные проекты для перезагрузки регионов. И, конечно, строительная отрасль. Подтянем ли темпы к концу года? Об этом и не только министр экономики Александр Червяков в проекте "Вопрос номер один" 25 сентября в 19:00 на телеканале "Беларусь 1".

Вопрос номер один

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