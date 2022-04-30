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Вопрос номер один | Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский

30.04.2022

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21 видео

Вопрос номер один | Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский

Все фейки о чернобыльских регионах развенчаем в проекте Агентства теленовостей "Вопрос номер один". Чем там живут? Какие задачи стоят перед специалистами? Какие секреты хранит Полесский радиационный заповедник? Гость программы - министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский

Вопрос номер один

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