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Вопрос номер один | COVID-19 в Беларуси | Вакцинный центр | Надбавки медикам | Здоровье белорусов

05.02.2022

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21 видео

Вопрос номер один | COVID-19 в Беларуси | Вакцинный центр | Надбавки медикам | Здоровье белорусов

"Омикрон" продолжает устанавливать антирекорды в Беларуси: за сутки в стране + 8231 пациент с COVID-19.

— Помощь амбулаторная и на дому, работа поликлиник в выходные, как сейчас обстоят дела в стационарах?

— Что будет с ковидными надбавками?

— Когда в стране появится вакцинный центр?

— И зачем белорусам дали дополнительный выходной в году?

Все ответы — в этом выпуске проекта "Вопрос номер один" дал министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

Вопрос номер один

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