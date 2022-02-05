Вопрос номер один | COVID-19 в Беларуси | Вакцинный центр | Надбавки медикам | Здоровье белорусов

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05.02.2022
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"Омикрон" продолжает устанавливать антирекорды в Беларуси: за сутки в стране + 8231 пациент с COVID-19.
— Помощь амбулаторная и на дому, работа поликлиник в выходные, как сейчас обстоят дела в стационарах?
— Что будет с ковидными надбавками?
— Когда в стране появится вакцинный центр?
— И зачем белорусам дали дополнительный выходной в году?
Все ответы — в этом выпуске проекта "Вопрос номер один" дал министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.