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Вопрос номер один | Белорусская промышленность | Санкционный прессинг | Экономика и социальная сфера

02.07.2022

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Вопрос номер один | Белорусская промышленность | Санкционный прессинг | Экономика и социальная сфера

Европейский союз за четыре месяца импортировал из Беларуси продовольствия на 196 миллионов долларов. Мировой продовольственный кризис для белорусского сельского хозяйства лишь стимул для мобилизации сил и возможность занять новые ниши. Несмотря на санкционную риторику, 130 стран покупают сегодня продукты с маркой "Сделано в Беларуси", ценят их за качество и натуральность.

Как белорусской промышленности удалось прирасти по многим направлениям, несмотря на санкционный прессинг - в проекте "Вопрос номер один".

Вопрос номер один

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