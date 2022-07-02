Вопрос номер один | Белорусская промышленность | Санкционный прессинг | Экономика и социальная сфера

Европейский союз за четыре месяца импортировал из Беларуси продовольствия на 196 миллионов долларов. Мировой продовольственный кризис для белорусского сельского хозяйства лишь стимул для мобилизации сил и возможность занять новые ниши. Несмотря на санкционную риторику, 130 стран покупают сегодня продукты с маркой "Сделано в Беларуси", ценят их за качество и натуральность.



Как белорусской промышленности удалось прирасти по многим направлениям, несмотря на санкционный прессинг - в проекте "Вопрос номер один".

