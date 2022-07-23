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Вопрос номер один | Новации земельного законодательства

23.07.2022

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Вопрос номер один | Новации земельного законодательства

  • Правовые изменения позволят узаконить границы участков и строений на них.
  • Земельный надел можно разделить на несколько, выполнив только определённые нормы.
  • Прописка в загородной недвижимости станет необязательной, даже если в собственности более 25 соток.
  • Целевое назначение купленной территории можно будет изменять.
Вопрос номер один

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